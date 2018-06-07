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Роскачество: 25% молока из ПФО является некачественным

7 июня 2018, 18:39
По данным Роскачества, в 25% молока произведенного в Центральном федеральном округе (ЦФО) Российской Федерации не соблюдены стандарты качества.

Надзорный орган провел проверку производителей молока с массовой долей жира 3,2%. Об этом пишет портал rns.online.

Молоко в ЦФО изучали по 26 параметрам качества и безопасности. Речь идет о проверке объемов содержания в нем растительных жиров, антибиотиков, сухого молока, бактерий и прочих компонентов. Пробы были взяты с продукции 16 торговых молочных марок из Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

Специалисты установили, что лишь 75% изготовленного в ЦФО молока соответствует стандартам качества. Сотрудники Роскачества советуют россиянам принимать во внимание их рейтинг производителей молока, а не конечную стоимость продукта.

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