В Башкирии заведующий наркодиспансера оштрафован за вождение в пьяном виде

В ноябре 2016 года сотрудник ДПС остановил нетрезвого виновника за рулем автомобиля. Водитель от использования алкотестера отказался и был доставлен в наркодиспансер, где работал его родственник. Сначала дежурный написал в акте, что водитель был нетрезв, однако позже внес сведения о полном отсутствии алкоголя в организме.