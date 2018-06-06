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В Башкирии заведующий наркодиспансера оштрафован за вождение в пьяном виде

6 июня 2018, 14:00
Виновник будет вынужден выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Суд отклонил доводы 57-летнего бывшего заведующего наркологическим диспансерным отделением ГБУЗ больницы Ишимбая в аппеляции по факту штрафа в размере 50 тысяч рубелей за служебный подлог, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ноябре 2016 года сотрудник ДПС остановил нетрезвого виновника за рулем автомобиля. Водитель от использования алкотестера отказался и был доставлен в наркодиспансер, где работал его родственник. Сначала дежурный написал в акте, что водитель был нетрезв, однако позже внес сведения о полном отсутствии алкоголя в организме.

Сотрудника муниципалитета уволили с работы и лишили водительских прав, а родственника понизили в должности.

Осужденный попытался обжаловать приговор, но Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе.

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