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В Башкирии кассирша вынесла из банка восемь миллионов рублей

5 июня 2018, 12:49
Случай произошел в Стерлибашевском районе.

32-летняя кассирша местного коммерческого банка с ноября прошлого года выносила деньги из офиса и давала их взаймы своему ранее судимому знакомому, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

У мужчины, которому отдавала деньги, она брала расписки, чтобы после вернуть их. За полгода даме удалось собрать более восьми миллионов рублей. Представители банка выявили недостачу крупной суммы в ходе ревизии. Тогда женщина обратилась к своему знакомому за деньгами, однако выяснилось, что он потратил всю сумму.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

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