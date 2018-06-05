Депутат Госдумы Рима Баталова: Проверяем, не пылятся ли без дела тренажёры

– Я с детства требовала, чтобы меня не жалели, не считали инвалидом и обращались как с равной, проявила характер. Правильный выбор есть и у тех, кто, не имея проблем со здоровьем, значительную часть проводит на диване, а также у успешных в бизнесе людей. Моя задача обратить их внимание на проблемы детей, требующих каждодневной опеки. Они все – наши. Завершая спортивную карьеру, я знала, что буду помогать людям с ограниченными возможностями. И в лёгкой атлетике, и в благотворительной деятельности для меня главное – результат.