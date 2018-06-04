mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии пропала мама с четырехлетним сыном

4 июня 2018, 16:59
О пропавших ничего не слышно уже два дня.

2 июня пропали мать с сыном - Каланхождаева Венера Анваровна (25.11.1988г.р) и Каланходжаев Ислам Даниярович (9.04.2014г.р.), сообщили в социальных сетях.

Мама была одета в синее платье, чёрные джинсы и чёрные туфли, сын - в синюю шапку, черную куртку, синие джинсы и кроссовки. Мать с сыном пропали 2 июня в 13:00 – выехали из Мелеуза в Нугуш на автомобиле «Daewoo matiz» серебристого цвета с госномером О200ХМ102.

Если кто-то владеет какой-либо информацией о потерявшихся, позвоните по телефонам: 8-919-157-9894 - Рустам или 8-917-745-6347 – Алсу.

Материалы по теме
Уфимка нашла своего сына в Самаре спустя два года после его пропажиВ Башкирии пропали два подростка, укравших у родных пневматическое ружье
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48