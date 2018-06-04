В Башкирии пропала мама с четырехлетним сыном

Мама была одета в синее платье, чёрные джинсы и чёрные туфли, сын - в синюю шапку, черную куртку, синие джинсы и кроссовки. Мать с сыном пропали 2 июня в 13:00 – выехали из Мелеуза в Нугуш на автомобиле «Daewoo matiz» серебристого цвета с госномером О200ХМ102.