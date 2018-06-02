В патрулировании пляжей Москвы задействуют собак и дронов

В столичном правительстве рассказали, что благодаря дронам спасатели смогут получать четкую картинку происходящего на водоемах. Квадрокоптеры способны очень быстро облетать обширные территории. Благодаря беспилотникам представители экстренных служб смогут оперативно находить оставшихся без присмотра детей, тонущих людей, а также устанавливать места, где незаконно разводят костры.