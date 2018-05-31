В Татарстане прошел сильнейший ураган

МЧС Татарстана предупреждало о понижении температуры воздуха и о возможном шторме. Местами в республике северо-западный ветер достигал местами 17 м/с. Как сообщает Бизнес Онлайн, в результате обрушившегося на Татарстан шторма обесточены оказались 70 населенных пунктов, 5,2 тыс. жилых домов с населением 20,9 тыс. человек и 40 социально значимых объектов.