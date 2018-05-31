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В Татарстане прошел сильнейший ураган

31 мая 2018, 11:41
30 мая в Татарстане ураган снес крыши зданий, выбил стекла магазинов и повредил автомобили.

МЧС Татарстана предупреждало о понижении температуры воздуха и о возможном шторме. Местами в республике северо-западный ветер достигал местами 17 м/с. Как сообщает Бизнес Онлайн, в результате обрушившегося на Татарстан шторма обесточены оказались 70 населенных пунктов, 5,2 тыс. жилых домов с населением 20,9 тыс. человек и 40 социально значимых объектов.

Нарушение электроснабжения зафиксировано на 338 трансформаторных подстанциях. Во время разгула стихии погибла 35-летняя женщина. Она попала под удар сорванной ветром кровли магазина.

В Башкирии сегодня также предупредили о шквалистом ветре в 23 м/с. В Нефтекамске порывом ветра снесло крышу автосервиса.

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