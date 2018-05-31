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В Москве ко дню рождения Пушкина появятся 3D-двойники

31 мая 2018, 20:43
Шестого июня в день рождения Александра Пушкина жители и гости Москвы смогут увидеть его виртуальных двойников.

На 3D-копии поэта в столице можно будет наткнуться в парках, скверах, на улицах и прочих местах, которые были как-то связаны с литератором. Об этом 31 мая пишет газета «Известия».

По словам организаторов проекта, всего в Москве создадут порядка 17 локаций с двойниками Пушкина. Любой желающий сможет сделать фото с поэтом.

Так одного двойника разместят на перекрестке Малой Почтовой улицы с Госпитальным переулком. Когда-то здесь был дом, в котором родили известного литератора.

Еще один 3D Пушкин станет радовать прохожих на Театральной площади. Во время своей жизни поэт часто проходил по ней. Лицезреть 3D-копию Пушкина появится возможность и на Тверской улице. Последнюю поэт подробно описал в произведении «Евгений Онегин».

Обнаружить копию Пушкина поможет сервис Histars. На двойника укажет стрелка компаса. Для загрузки виртуальной копии литератора понадобится подойти к локации не меньше чем на 50 метров, в ряде случаев - несколько сотен метров.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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