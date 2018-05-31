В Башкирии судья штамповал приказы для кредиторов

Докладчик, председатель госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле рассказал удивительные факты из биографии Галимовой. По словам Спеле, выяснилось, что эта судья раньше была замечена в поразительной работоспособности, она оформляла в день по четыре-пять тысяч судебных приказов по заявлениям кредиторов по взысканию денежных сумм.