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В Башкирии судья штамповал приказы для кредиторов

31 мая 2018, 11:59
Он оформлял по 4-5 тысяч судебных приказов в день.

Сегодня, 31 мая, на пленарном заседании башкирского парламента выяснился любопытный случай из практики мирового судьи. При рассмотрении вопроса о кандидатуре И. Галимовой для избрания на должность мирового судьи судебного участка N 3 по Учалинскому районе и городу Учалы неожиданно выяснились обстоятельства, препятствующие этому избранию.

Докладчик, председатель госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле рассказал удивительные факты из биографии Галимовой. По словам Спеле, выяснилось, что эта судья раньше была замечена в поразительной работоспособности, она оформляла в день по четыре-пять тысяч судебных приказов по заявлениям кредиторов по взысканию денежных сумм.

- В среднем на один судебный приказ приходилось по 5,7 секунды, а это невозможно, - сказал Владимир Спеле и рекомендовал депутатам не избирать такого специалиста в мировые судьи. Депутаты поддержали предложение, правда, 12 депутатов все-таки были против.

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