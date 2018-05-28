В Башкирии УГНТУ стал лидером по трудоустроуйству и зарплате выпускников

О лучших вузах по показателям трудоустройства и заработной платы выпускников рассказали в Совете ректоров вузов республики. Мероприятие состоялось при участии премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова, его заместителя Салавата Сагитова, представителей органов государственной власти республики, а также крупнейших предприятий и организаций.