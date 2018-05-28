В Башкирии УГНТУ стал лидером по трудоустроуйству и зарплате выпускников

О лучших вузах по показателям трудоустройства и заработной платы выпускников рассказали в Совете ректоров вузов республики. Мероприятие состоялось при участии премьер-министра Башкирии Рустэма Марданова, его заместителя Салавата Сагитова, представителей органов государственной власти республики, а также крупнейших предприятий и организаций.
С докладом на тему заработной платы выпускников вузов выступила председатель Комиссии по формированию контингента и содействию занятости обучающихся при Совете ректоров вузов Республики Башкортостан Ирина Хусаинова. Она озвучила данные мониторинга 2015 года, проведенного министерством образования и науки России.
Согласно этим данным первое место по зарплате выпускников занимает нефтяной университет (45 385 руб), на втором месте - Башкирская академия государственной службы и управления при главе РБ (34 387 руб), на третьем – медицинский университет (30 296 руб).
БАГСУ выделяется среди прочих университетов тем, что 7% выпускников становятся предпренимателями, тогда как в других вузах эта цифра составляет примерно 3%.
По уровню трудоустройства и заработной плате в укрупненной группе специальностей «Экономика и управление» БАГСУ также держит лидерство среди семи вузов, ее преподающих ( 84,2 % - трудоустройство, заработная плата - 39 782 руб). Причем, согласно долгосрочному кадровому прогнозу рынка труда Башкирии до 2030 года, «Экономика и управление» возглавляет ТОП-5 лидеров среди востребованных укрупненных групп специальностей.