Ветераны России выступили со своей позицией по борьбе с коррупцией

Уже долгие годы представители различных слоев гражданского общества ведут жаркие дискуссии и активно спорят по поводу того, насколько эффективны и целесообразны используемые методы и способы в решении проблемы под названием: «борьба с коррупцией в России». Безусловно, ни у кого не вызывает сомнения, что мздоимство в нашей стране приобретает поистине угрожающие масштабы, парализуя функционирование практически всех институтов человеческой жизнедеятельности. Чиновничий бюрократизм является некой питательной средой для взяточничества. К сожалению, главной ценностью для представителей верхушки и политической элиты сегодня являются материальные ресурсы. Эта «болезнь» уже давно приобрела системный характер. Естественно, что борьба с коррупцией в России должна вестись все 24 часа в сутки. Но, вместе с тем, очень важно понять, адекватных ли мер в настоящее время придерживаются власти, чтобы искоренить вышеуказанное зло.