mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Путин прислушался к просьбе журналистов из Уфы по поводу 22-й кнопки

24 апреля 2018, 13:07
Глава государства поручил правительству РФ рассмотреть целесообразность предложения, высказанного в рамках недавнего Медиафорума ОНФ главой телекомпании «Вся Уфа» Алиной Сулеймановой.

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам работы недавнего Медиафорума ОНФ, прошедшего в начале апреля в Санкт-Петербурге. Один из пунктов касается предложения, с которым выступила директор телеканала «Вся Уфа» Алина Сулейманова.

Напомним, она предложила на законодательном уровне закрепить 22-ую кнопку в кабельных сетях за муниципальными телеканалами. Такую инициативу уфимские журналисты подготовили в связи с тем, что недавно 21-ая кнопка была отдана региональным телеканалам.

Срок выполнения данного поручения президента России – до 1 июля текущего года.

Помимо этого, глава государства поручил представить ему предложения о внесении изменений в законодательство для обеспечения технической возможности приема сигнала обязательных общедоступных теле- и радиоканалов для жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны эфирного наземного вещания, а также для малоимущих граждан.

Работы СМИ касаются и еще несколько поручений Владимира Путина.

Одно из них связано с разработкой дополнительных мер поддержки СМИ, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков. А второе относится к задаче возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью журналиста при его нахождении в командировке в зонах вооруженных конфликтов или боевых действий.

Материалы по теме
Журналисты из Уфы предложили отдать 22 кнопку муниципальным телекомпаниямВладимир Путин ответил журналисту из Уфы на вопрос о «22-й кнопке»
#Новости#Телевидение#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48