Путин прислушался к просьбе журналистов из Уфы по поводу 22-й кнопки

Одно из них связано с разработкой дополнительных мер поддержки СМИ, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков. А второе относится к задаче возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью журналиста при его нахождении в командировке в зонах вооруженных конфликтов или боевых действий.