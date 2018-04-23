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В России с начала весны от укусов клещей пострадало около 4 000 человек

23 апреля 2018, 16:49
По данным Роспотребнадзора на 20 апреля в медицинские учреждения России обратилось порядка 4 000 человек, пострадавших от присасывания клещей.

Среди пациентов был 1591 ребенок. Об этом пишет портал rns.online.

В нынешнем году Роспотребнадзор начал вести еженедельный мониторинг укусов клещей с 15 марта. За активизацией кровососущих насекомых следят в 70 регионах страны. С начала года диагноз иксодовый клещевой боррелиоз поставлен 12 россиянам.

Прививки против клещевого энцефалита сделаны более миллиону человек. Сотрудники Роспотребнадзора проводят профилактические мероприятия для предупреждения распространения инфекционных заболеваний, которые передаются с укусом клеща.

В некоторых субъектах РФ провели акарицидные обработки почвы с осуществлением контроля их качества и эффективности. Специальные вещества распылили на площади более 6,5 гектаров. Всего в этом году Роспотребнадзор планирует обработать участки общей площадью 139 000 гектар.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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