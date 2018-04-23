В России с начала весны от укусов клещей пострадало около 4 000 человек

В некоторых субъектах РФ провели акарицидные обработки почвы с осуществлением контроля их качества и эффективности. Специальные вещества распылили на площади более 6,5 гектаров. Всего в этом году Роспотребнадзор планирует обработать участки общей площадью 139 000 гектар.