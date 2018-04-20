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В России вырастут пошлины на права, регистрацию машин и загранпаспорта

20 апреля 2018, 17:09
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о повышении пошлин на регистрацию автомобилей, а также получение водительских удостоверений и загранпаспортов нового поколения.

Соответствующая информация уже опубликована на сайте Кабинета министров России. Об этом пишет портал rns.online.

Сумма государственной пошлины за регистрацию транспортного средства вырастет с 800 до 1 500 рублей. За получение водительских прав россиянам придется платить уже не 2 000, а 3 000 рублей.

Желающие получить загранпаспорт лица старше 14 лет должны будут отдать за него 5 000 рублей. Раньше чиновники требовали за документ 3 500 рублей. Загранпаспорта для детей младше 14 лет вырастут в цене с 1 500 до 2 500 рублей.

По словам официальных лиц, полученные за документы деньги станут отправлять в федеральный бюджет. Средства планируется потратить на создание инфраструктуры для внедрения «документов нового поколения», оборудованных электронными носителями информации.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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