В России вырастут пошлины на права, регистрацию машин и загранпаспорта

Желающие получить загранпаспорт лица старше 14 лет должны будут отдать за него 5 000 рублей. Раньше чиновники требовали за документ 3 500 рублей. Загранпаспорта для детей младше 14 лет вырастут в цене с 1 500 до 2 500 рублей.