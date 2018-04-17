В Башкирии депутат предложил создать велотрассу Нефтекамск-Николо-Березовка

- Для своего города почему не постараться? – высказался он. – Подготовить проект можно за 1,5-2 месяца, нужна топосъемка рельефа. Но всё возможно. Я сам объехал трассу летом и поддерживаю проект, ведь в городе нет велодорожек. Это частично и моя инициатива. Строительно-монтажные работы ориентировочно можно оценить в 7-10 миллионов рублей.