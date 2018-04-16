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«Татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова показала своего мужа

16 апреля 2018, 14:47
Любимица башкирского и татарского Инстаграмма Гузель Шарафутдинова вышла замуж.

Автор популярных в Инстаграмме видеозарисовок о татарской маме Гузель Шарафутдинова показала своим подписчикам фотографии своего мужа.

Мусульманский обряд бракосочетания - Никах - состоялся на прошлой неделе в Первой соборной мечети Уфы на ул.Тукаева. Никах провел Верхновный муфтий России, председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин.

Известный Инстаграм-блогер, визажист, теперь и женский тренер и коуч Гузель Шарафутдинова, в социальных сетях известная как «татарка в Сочи», объявила своим подписчикам о предстоящей свадьбе в начале марта 2018 года. Она выложила видеозапись предложения руки и сердца.

«Сначала было знакомство родственников у моей мамы дома в Красной Горке, потом сам обряд в мечети, после этого собрали близких в одном из национальных ресторанов Уфы. Мы счастливы! И до этого у нас было все классно, сейчас - еще лучше», поделилась с «Медиакорсетью» «татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова.

На этой неделе молодежены планируют отправится в ЗАГС, чтобы зарегистрировать свои отношения.

Слава #татаркивсочи пришла к Гузель Шарафутдиновой после публикации ее первого ролика про «татарский акцент», когда она отдыхала на черноморском побережье. На youtube он набрал более семисот тысяч просмотров. С тех пор Гузель сняла несколько десятков коротких смешных видеозарисовок, часть из которых - на татарском языке. У уфимской татарки в Сочи появились поклонники не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами.

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#Новости#Рита Расулева#Общество
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