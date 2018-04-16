«Татарка в Сочи» Гузель Шарафутдинова показала своего мужа

Слава #татаркивсочи пришла к Гузель Шарафутдиновой после публикации ее первого ролика про «татарский акцент», когда она отдыхала на черноморском побережье. На youtube он набрал более семисот тысяч просмотров. С тех пор Гузель сняла несколько десятков коротких смешных видеозарисовок, часть из которых - на татарском языке. У уфимской татарки в Сочи появились поклонники не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами.