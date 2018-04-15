В Уфе 2000 человек записали под диктовку усложненный текст Гузель Яхиной

Как сообщили организаторы «Тотального диктанта», онлайн-вебинар с разбором текста и типичных ошибок состоится на сайте totaldict.ru 18 апреля в 17.00 по уфимскому времени. Очная консультация с филологом пройдет также 26 и 27 апреля в 18.00 в третьем корпусе БГПУ по адресу: Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3а. Раздача работ состоится 26 и 27 апреля с 18.30 также в БГПУ по указанному адресу.