Минздрав РФ не разрешит продавать лекарства в супермаркетах без лицензии

Ранее стало известно о создании Минпромторгом новой версии закона о продаже лекарств в супермаркетах. Ведомство предложило разрешить торговым сетям без лицензии реализовывать медицинские препараты, на которые не требуется получения рецепта. Право на торговлю лекарствами имели бы фирмы, занимающиеся розничной торговлей продуктами питания.