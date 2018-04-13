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Минздрав РФ не разрешит продавать лекарства в супермаркетах без лицензии

13 апреля 2018, 16:13
По словам главы Министерства здравоохранения России Вероники Скворцовой, законопроект Минпромторга, разрешающий супермаркетам торговать лекарствами без соответствующей лицензии, ее ведомством поддержан не будет.

Со стороны Минздрава согласование такой инициативы невозможно. Об этом пишет портал rns.online.

Лекарства являются особым товаром. Данный вид продукции должен быть качественным, эффективным и безопасным. Грань между этими характеристиками бывает очень зыбкой, сказала Скворцова.

Чиновница добавила, что точки по продаже медицинских препаратов должны иметь лицензию на данный вид деятельности. Работники таких отделов должны быть профессионалами, способными проконсультировать покупателя. Минздрав не даст разрешения на вброс лекарств в торговые сети.

Ранее стало известно о создании Минпромторгом новой версии закона о продаже лекарств в супермаркетах. Ведомство предложило разрешить торговым сетям без лицензии реализовывать медицинские препараты, на которые не требуется получения рецепта. Право на торговлю лекарствами имели бы фирмы, занимающиеся розничной торговлей продуктами питания.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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