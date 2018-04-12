В Башкирии создадут базу подготовки призывников для ВДВ

- В своё время мы имели очень хорошие, добротные результаты по линии ДОСААФ в вертолётном, парашютном спорте. Вы как профессионал эти вопросы хорошо знаете, подскажете нам. В последнее десятилетие что-то потеряно. Надо бы возобновить, - обратился к гостю глава Башкирии Рустэм Хамитов. - У нас есть интересный вертолётный завод, который выпускает машины семейства Камов. Может быть, с их участием возродить вертолетный спорт в Кумертау? Надо смотреть, обсуждать все эти вопросы. Мы, конечно, хотели бы Вашей подсказки, помощи в этих вопросах, взяв на себя финансовую, организационную часть.