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В Уфе таможня не дала добро на продажу спортивной обуви трех брендов

10 апреля 2018, 15:30
Они получили информацию о том, что эта обувь нелегальная и поддельная.

В Уфе таможенники в одном из торговых центров приостановили реализацию спортивной обуви брендов «Adidas», «Reebok» и «Nike», сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни.

В ходе проверки в одном из торговых центров Уфы сотрудники Башкортостанской таможни обнаружили 78 пар спортивной обуви с признаками контрафакта, содержащей атрибутику известных марок «Adidas», «Reebok» и «Nike» производства Китая, Вьетнама, Индонезии, общей стоимостью более 100 тысяч рублей.

- На основании информации, полученной от правообладателей торговых марок, таможенники сделали вывод о возможном нарушении уфимским предпринимателем прав интеллектуальной собственности, незаконном ввозе обуви, минуя таможенный контроль и нелегальности нахождения товара в обороте, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате на всю партию обуви был наложен арест и назначена экспертиза.

Проверка в торговом центре прошла на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе. Наименование торгового центра в таможне назвать отказались, поскольку проверка еще продолжается.

Башкортостанская таможня напоминает, что обо всех случаях транспортировки, хранения, реализации запрещенной к ввозу на территории Российской Федерации продукции, в том числе, контрафактной, можно сообщить по телефону доверия (347) 272-66-33.

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