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В Уфе в объектив камеры видеонаблюдения попала массовая ночная драка

9 апреля 2018, 18:38
Нетрезвый покупатель устроил потасовку с охранником магазина.

Сегодня, 9 апреля, возбуждено уголовное дело по факту массовой драки, которая произошла в ночь на 8 апреля возле магазина на улице Революционной в Уфе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, нетрезвый посетитель сцепился с охранником магазина, который сделал ему замечание. По предварительным данным, в результате конфликта пострадали сразу несколько человек.

Драка попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения и может быть признана важным вещественным доказательством в уголовном деле. Видео было опубликовано программой «Вести-Башкортостан».

Расследование инцидента продолжается.

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