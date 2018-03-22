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Рустэм Хамитов: Мы обязаны добиться роста инвестиций

22 марта 2018, 10:38
Сегодня в Уфе глава Башкирии выступил перед депутатами Госсобрания.

Рустэм Хамитов выступил на пленарном заседании башкирского парламента. Рассказав об основных достижениях, он остановился на тех проблемах, которые предстоит решить правительству региона.

В прошлом году в Башкирии было допущено снижение инвестиций по сравнению в 2016 годом, когда общий объем инвестиций составил 360 млрд руб.

- Башкирия стала лучшим регионом страны по внедрению моделей упрощенного ведения бизнеса, - сказал Рустэм Хамитов. - Но снижение инвестиций недопустимо. Правительству предстоит детально проанализировать ситуацию и составить "дорожные карты" по каждой отрасли.

- Мы обязаны добиться положительной динамики в сфере инвестиций, - заключил глава регионаю

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