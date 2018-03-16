mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии мать морила голодом и избивала 8-летнего ребенка

16 марта 2018, 12:36
Ребенка передали опекуну.

39-летняя жительница Белебея обвиняется по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем», сообщили в пресс-службе Белебеевской межрайонной прокуратуры.

Мать 8-летнего ребенка на протяжении длительного времени не кормила ребенка, не готовила еду и не обеспечивала сына одеждой, постельным бельем. Избивала ребенка и содержала дом в антисанитарных условиях.

Также родительница регулярно распивала алкоголь с посторонними лицами в квартире, не давая ребенку спать, ругая сына и унижая при этом его честь и достоинство. Ребенка кормили и одевали соседи.

Ребенка передали опекуну. Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала.

Суд приговорил ее к восьми месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов зарплаты.

Материалы по теме
В Башкирии нашлась мать троих детей, покинувшая семью ради возлюбленногоВ Башкирии мать зарезала пьяную дочьВ Башкирии в больницу попал ребенок, которого мать выгнала на мороз
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48