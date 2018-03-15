mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии пенсионерка скончалась в собственном доме от обморожения

15 марта 2018, 10:28
Трагедия произошла в Янаульском районе.

В одном из домов Янаула от обморожения скончалась пожилая женщина, сообщают «Янаульские зори». Бездыханное тело пролежало долго. У пенсионерки неделю не зажигался свет и не шел дым из печной трубы, однако соседи не обратили на это внимания. По некоторой информации тело пролежало в кровати около недели.

Колумнист районной газеты Гульчачак Тимершина написала по этому поводу:

- Что с нами стало сейчас? Почему наши сердца окаменели, почему мы превратились в бездушных существ? Каких детей мы растим, что им не в досуг проведать соседскую бабушку? А иные и вовсе считают за великий труд позвонить и просто произнести: «Привет, мама, как дела?»

К сожалению, мы зациклены только на себе. Погрязли в ежедневной суете. Бытовых проблемах. Карьере. Работе. Что же ожидает нас спустя годы? Чем обернется нам такое отношение друг к другу, родным, соседям, близким?

Подробности случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Материалы по теме
В Уфе из-за загоревшегося мусора в многоэтажке скончалась женщинаВ Башкирии двое скончались в пожаре
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48