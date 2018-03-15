В Башкирии пенсионерка скончалась в собственном доме от обморожения

- Что с нами стало сейчас? Почему наши сердца окаменели, почему мы превратились в бездушных существ? Каких детей мы растим, что им не в досуг проведать соседскую бабушку? А иные и вовсе считают за великий труд позвонить и просто произнести: «Привет, мама, как дела?»