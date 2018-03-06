Рассмотрение дела по иску Александра Филиппова отложили до апреля

- Как я понял, они собираются давать показания по видеоконференцсвязи, находясь на территории другого государства. Я считаю, что по закону должна быть видеоконференцсвязь, которая предусмотрена теми должностными инструкциями, которые связаны с судом РФ. Свидетель должен не показания по скайпу дать или другой интернет связи. Он должен быть предупрежден об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний, - сказал представитель Филиппова.