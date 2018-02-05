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Posted 5 февраля 2018, 05:40

Published 5 февраля 2018, 05:40

Modified 3 февраля, 06:09

Updated 3 февраля, 06:09

В Уфе мужчину три года держали в трудовом рабстве

5 февраля 2018, 05:40
Из квартиры он мог выходить только под присмотром хозяина.

Активисты движения «Альтернатива» освободили жертву трудового рабства в Уфе, сообщили 2 февраля в официальной группе движения.

Три года назад в Уфу на заработки приехал мужчина 1973 года рождения. Он согласился работать на стройке, а работодатель забрал у него документы и запер в квартире на улице Генерала Кусимова. Из квартиры мужчина выходил только под присмотром хозяина. За свою работу мужчина не получал деньги, уйти не мог. Хозяин угрожал мужчине и контролировал все его переговоры.

Только через три года мужчине удалось обратиться к правозащитникам, которые, в свою очередь, обратились к активистам «Альтернативы».

— Один из волонтеров немедленно вылетел в Уфу, и сегодня (2 февраля — прим.) пленник был спасен, — сообщили волонтеры. — На эту операцию «Альтернатива» уже потратила 6000 рублей. Еще предстоит отправить освобожденного в Москву, восстановить ему документы и вернуть домой.

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