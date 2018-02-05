В Уфе мужчину три года держали в трудовом рабстве

Три года назад в Уфу на заработки приехал мужчина 1973 года рождения. Он согласился работать на стройке, а работодатель забрал у него документы и запер в квартире на улице Генерала Кусимова. Из квартиры мужчина выходил только под присмотром хозяина. За свою работу мужчина не получал деньги, уйти не мог. Хозяин угрожал мужчине и контролировал все его переговоры.