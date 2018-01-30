Власти Башкирии изъявили желание стать бережливыми

- Мы понимаем, что сегодня ряд наших правительственных, муниципальных структур, предприятий, которые принадлежат республике, работают по старинке, во многом еще на эмоциях, не системно. А «Бережливое правительство» поможет нам привести всё в систему и добиться новых результатов. Так что будем трудиться в этой части, - сообщил он.