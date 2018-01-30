В Башкирии отчитались о строительстве проблемного ЖК «Новобулгаково»

Напомним, что Новобулгаково – это один из проблемных объектов в Башкирии. Объект позиционировался как крупнейший малоэтажный поселок, «голландская деревня» в пригороде Уфы. Его строительство начала компания «Стройвертикаль» в 2012 году. 1,5 года назад дольщикам обещали, что строительство завершится в 2015 году. Однако этого не произошло: у компании случился кризис и строительство заморозили. В конце прошлого года дольщики объявили голодовку, которая продлилась два дня.