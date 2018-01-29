В Башкирии жители деревни не могут расплатиться за памятник ветеранам ВОВ

Однако поздравить местных жителей с тем, что они смогли увековечить память героев-земляков, едва ли можно. Денег, которые получилось собрать, не все работы не хватило. Перед подрядчиком образовался долг в 88 тысяч рублей. Ко всему прочему, еще и не все работы завершены: вокруг обелиска нет никакого ограждения, и дорожка к нему тоже не проложена. На все это надо еще порядка 50-70 тысяч рублей.