В Башкирии в аварии погибли два человека и пострадали пятеро

- По предварительным данным, на 64 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли 40-летняя местная жительница за рулём ВАЗ-2107, предположительно, при выезде с второстепенной дороги, не уступила "BMW-525" и совершила с ним столкновение, - сообщил он. - В результате происшествия водитель отечественного автомобиля и её 22-летний сын скончались на месте, еще один пассажир госпитализирован. Из салона "BMW" получили травмы различной степени тяжести 49-летний водитель и три его пассажира.