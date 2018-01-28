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В Башкирии в аварии погибли два человека и пострадали пятеро

28 января 2018, 22:01
ВАЗ не уступил дорогу BMW и совершил столкновение.

Сегодня в Чекмагушевском районе в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека и пять получили травмы, об этом сообщил на страницах своего блога главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

- По предварительным данным, на 64 км автодороги Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли 40-летняя местная жительница за рулём ВАЗ-2107, предположительно, при выезде с второстепенной дороги, не уступила "BMW-525" и совершила с ним столкновение, - сообщил он. - В результате происшествия водитель отечественного автомобиля и её 22-летний сын скончались на месте, еще один пассажир госпитализирован. Из салона "BMW" получили травмы различной степени тяжести 49-летний водитель и три его пассажира.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Подробности уточняются.

Партнер рубрики - РОО СПЗ Комитет правовой защиты населения Республики Башкортостан.

#Новости#Разиф Абдуллин#Происшествия
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