В Уфе дорожные войны переросли в перестрелку

В Уфе 25 января произошёл конфликт между водителями легковушки и маршрутки, ссора переросла в перестрелку. Как видно на видео, водитель автобуса несколько раз выстрелил в своего обидчика, после того, как тот ударил ногой по автобусу. Автор видео сообщил, что запись была сделана на пересечении Бульвара Ибрагимова с Большой Гражданской.