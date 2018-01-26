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В Уфе дорожные войны переросли в перестрелку

26 января 2018, 10:55
Водитель маршрутки несколько раз выстрелил в своего обидчика.

В Уфе 25 января произошёл конфликт между водителями легковушки и маршрутки, ссора переросла в перестрелку. Как видно на видео, водитель автобуса несколько раз выстрелил в своего обидчика, после того, как тот ударил ногой по автобусу. Автор видео сообщил, что запись была сделана на пересечении Бульвара Ибрагимова с Большой Гражданской.

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, в момент инцидента в автобусе, к счастью, не было пассажиров.

- После инцидента оба его участника обратились за медицинской помощью. Сейчас ведётся проверка, по завершению которой будет принято решение о возбуждении дела, - рассказали в пресс-службе ведомства.

#Константин Климов#Видео
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