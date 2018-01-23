Жители Уфимского района Башкирии отстаивают права на чистый воздух в суде

Кроме этого, как отмечается в иске, у заинтересованных лиц не было возможности ознакомиться с документацией по данному вопросу. Само постановление о проведении публичных слушаний было вынесено 26 июля. Согласно одному из пунктов этого документа, гражданам должна была быть предоставлена возможность ознакомиться с материалами ОВОС с 31 июля по 1 сентября прошлого года в здании администрации Уфимского района или администрации Черкасского сельского совета, или на официальном сайте администрации Уфимского района. Как рассказывает Игорь Алексеев, 22 августа он отправился в администрацию с целью ознакомиться с материалами ОВОС, но не смог этого сделать, так как этих материалов не было.