Активистка из Башкирии записала видеообращение Путину против Кроношпана

- На протяжении всего периода времени наша организация занималась переписками с органами власти по поводу незаконности строительства завода «Кроношпан» на этой территории. Многие факты, которыми руководствовались органы власти, были основаны на лжи. В настоящее время строятся еще две линии завода. Согласно законодательству, государственная экологическая экспертиза должна быть проведена, - заявила общественница.