Активистка из Башкирии записала видеообращение Путину против Кроношпана

Активистка Тамара Хабибуллина в двухминутном ролике, размещенном на YouTube, заявила, что обращается от десятка тысяч жителей Уфы и республики, недовольных строительством новых очередей завода «Кроношпан».
- На протяжении всего периода времени наша организация занималась переписками с органами власти по поводу незаконности строительства завода «Кроношпан» на этой территории. Многие факты, которыми руководствовались органы власти, были основаны на лжи. В настоящее время строятся еще две линии завода. Согласно законодательству, государственная экологическая экспертиза должна быть проведена, - заявила общественница.
По ее словам, у активистов «Зеленой лиги» хранятся 20 000 подписей уфимцев, несогласных со строительством завода в охранной зоне водозаборов.
Напомним, ранее Медиакорсеть писала о том, что на инвестпроекты «Кроношпана» в Башкирии власти дадут 2 миллиона кубометров леса. О дополнительном выделении леса 10 января сообщил министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов. Ранее глава региона Рустэм Хамитов говорил о том, что австрийская компания Kronospan строит в Башкирии вторую очередь деревообрабатывающих мощностей на 200 млн евро.