В Башкирии женщина прыгнула в окно, когда у неё попытались забрать ребёнка

- Утром в палату к маме с отцом и полугодовалой дочкой пришел полицейский - инспектор по делам несовершеннолетних, и зачитал протокол, по которому ребенок изымался из семьи. Папа с мамой схватили ребенка и бросились на первый этаж. Путь им преградила охрана, родители устроили скандал. Охрана вызвала полицию. Мама с криками «Вот, я вам покажу» побежала на третий этаж, заперлась в палате, открыла окно и выпрыгнула, - говорится в сообщении.