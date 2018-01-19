Фоторепортаж: как в Уфе проходят крещенские купания

В Башкирии в этом году крещенские купания были организованы в 48 местах, в Уфе их было три. Также традиционно в ночь с 18 на 19 декабря в храмах также прошли праздничные богослужения и совершен чин Великого освящения воды. Эту воду потом раздают верующим в течение нескольких дней. Считается, что она имеет особые свойства, поскольку не портится в течение долгого времени, помогает при различных заболеваниях. При этом православные священники всегда подчеркивают, что для проявления целебных свойств воды необходима прежде всего искренняя вера человека в Бога.