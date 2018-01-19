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Фоторепортаж: как в Уфе проходят крещенские купания

19 января 2018, 16:34
Сегодня, 19 января, православные верующие празднуют Крещение Господня. По народной традиции в этот день принято окунаться в прорубь с ледяной водой. Подробнее о том, как проходят крещенские купания - в фоторепортаже Медиакорсети.

Крещение - христианский праздник, установленный в честь события, описанного в Евангелии, о крещении Иисуса Христа Иоанном Крестителем в водах реки Иордан. Именно поэтому прорубь с освященной водой на Крещение верующие называют Иорданью.

Крещенские купания - не церковный обряд, не таинство, а народная традиция. Окунаться в прорубь на Крещение необязательно. И делать это однозначно не рекомендуется, если у вас есть проблемы со здоровьем. Тем не менее каждый год масса людей совершают этот обряд. Существует поверье, что если окунуться в прорубь 19 января, с человека смываются все грехи, что также не более чем миф

В Башкирии в этом году крещенские купания были организованы в 48 местах, в Уфе их было три. Также традиционно в ночь с 18 на 19 декабря в храмах также прошли праздничные богослужения и совершен чин Великого освящения воды. Эту воду потом раздают верующим в течение нескольких дней. Считается, что она имеет особые свойства, поскольку не портится в течение долгого времени, помогает при различных заболеваниях. При этом православные священники всегда подчеркивают, что для проявления целебных свойств воды необходима прежде всего искренняя вера человека в Бога.

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