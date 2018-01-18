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В Башкирии глава сельсовета взяла взятку бумагой, а не деньгами

18 января 2018, 17:45
Возбуждено уголовное дело.

Глава администрации Архангельского сельсовета подозревается в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

В ноябре 2015 года и в июле 2016 года два местных жители отбывали наказание в виде исправительных работ. По версии следствия, глава администрации сельсовета за бумагу формата А4 стоимостью шесть тысяч рублей и в другом случае семь с половиной тысяч рублей внесла заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени о выполнении исправительных работ на 120 и 100 часов соответственно. Фиктивные табели учета использования рабочего времени представили в надзорные органы, и судебные постановления не были исполнены.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и проводится судебно-почерководческая экспертиза по делу.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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