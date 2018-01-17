mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии снегоуборочный КамАЗ насмерть сбил пешехода

17 января 2018, 11:41
Женщина скончалась в реанимации через 1,5 часа после случившегося.

16 января ночью в Куюргазинском районе на 242 километре автодороги Уфа-Оренбург 59-летний местный житель на снегоуборочном КамАЗе сбил женщину, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Женщина на вид 30-35 лет в темной одежде без светоотражающих элементов переходила дорогу, когда её снес КамАЗ. В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована, однако через полтора часа после случившегося скончалась в реанимационном отделении больницы.

Водитель утверждает, что гражданка находилась прямо посреди проезжей части. Сейчас устанавливается личность пешехода.

Материалы по теме
В Башкирии в первый день нового года парень 18 лет насмерть сбил пешеходаЖители Сибая утверждают, что пьяный заместитель мэра сбил двух пешеходовПод Уфой автобус с 22 пассажирами сбил мужчину насмерть
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48