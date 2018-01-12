В Уфе завод выплатит 300 тысяч рублей за инвалидность работника

В мае 2017 года слесарь грузил железобетонные изделия, когда на его ногу упала плита массой пять тонн. Мужчина получил множественные переломы из-за чего врачам пришлось ампутировать часть голени. Потерпевший признан инвалидом второй группы, сейчас он передвигается с помощью костылей.