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Аркадий Дворкович осмотрит мост на границе с Башкирией

12 января 2018, 18:30
Вице-премьер правительства России в рамках визита в Удмуртию побывает на мостовых переходах через реки Кама и Буй.

Сегодня, 12 января, в Удмуртию с рабочим визитом прибыли заместитель председателя правительства страны Аркадий Дворкович и министр транспорта РФ Максим Соколов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Удмуртии, визит высоких гостей главным образом будет связан с презентацией проектов «2018 - Год дорог в Удмуртии». Глава региона Александра Бречалов намерен представить ряд проектов по развитию дорожной инфраструктуры нашего региона.

Сначала они осмотрят производственную площадку и продукцию Ижевского автомобильного завода «LADA Ижевск».

А затем Аркадий Дворкович и Максим Соколов по плану визита должны осмотреть мостовые переходы через реки Кама и Буй, расположенные на границе с Башкирией.

Напомним, проезд по этим мостовые конструкции является платным, что в свое время вызывало немало недовольства у автомобилистов. Однако после введения объектов в эксплуатацию протесты постепенно стихли.

Кстати, в рамках визита также пройдет межрегиональное совещание с участием представителей соседних регионов по перспективам развития сети автомобильных дорог и укрепления транспортных связей в рамках реализации концессионного соглашения по мостовому переходу через реки Кама и Буй. Представители Башкирии также должны в этом совещании принимать участие.

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#Новости#Аркадий Дворкович#Татьяна Майорова,#Политика
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