Аркадий Дворкович осмотрит мост на границе с Башкирией

Кстати, в рамках визита также пройдет межрегиональное совещание с участием представителей соседних регионов по перспективам развития сети автомобильных дорог и укрепления транспортных связей в рамках реализации концессионного соглашения по мостовому переходу через реки Кама и Буй. Представители Башкирии также должны в этом совещании принимать участие.