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Командование ЦВО решило наградить солдата, спасшего утопающего в Уфе

10 января 2018, 18:34
Житель Иглино Владимир Смальченко спас 26-летнего уфимца Артура Асфандиярова 26 декабря 2017 года.

Командование Центрального военного округа представило к награде солдата Владимира Смальченко, спасшего утопающего человека из озера Теплое в Башкирии, сообщает пресс-служба ЦВО.

Напомним, все случилось вечером 26 декабря в микрорайоне Инорс. Артур гулял по берегу, вышел на лед и провалился в воду. Выбраться он не смог и потерял сознание. 23-летний рядовой Владимир Смальченко, который в этот момент шел домой, увидел утопающего и сумел вытащить его на берег. Он оказал парню первую помощь до прибытия врачей. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, отметили в ЦВО.

- Каждый на моем месте поступил бы так же. Была довольно тяжелая ситуация, рад, что все хорошо обошлось, - цитирует пресс-служба ЦВО слова Смальченко.

Также возможность наградить Владимира Смальченко рассматривает управление МЧС по Башкортостану, передает РИА Новости.

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