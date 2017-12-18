РЖД существенно сократило число жалоб от пассажиров в уходящем году

По мнению экспертов, новое руководство РЖД кардинально поменяло отношение к пассажирам и стремится создать для них комфортные условия. За относительно короткий период новая администрация сумела внести изменения в саму структуру РЖД и сделать путешествие на поездах значительно удобнее, при этом не повышая цены на услуги. По информации «Яндекса», количество благодарностей в адрес компании продолжает увеличиваться. Например, в этом году пользователями написано на 20% больше таких писем, чем в прошлом.