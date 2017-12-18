mkset.ru
ГлавноеВсе новости

РЖД существенно сократило число жалоб от пассажиров в уходящем году

18 декабря 2017, 20:56
В 2017 году число жалоб в адрес РЖД со стороны россиян существенно сократилось, а количество благодарностей увеличилось. По информации Федеральной пассажирской компании (ФПК), из 59 тысяч обращений отрицательными были примерно 5 тысяч, что на две тысячи меньше, чем в 2016 году.

Как пишет «Комсомольская правда», наиболее активными месяцами по обращению клиентов считаются январь, июль и август. Жалобы от пассажиров поступают на жару в вагоне или, наоборот, недостаточное отопление. Сведения ФПК также подтверждаются и статистическими данными «Яндекса». В этом году число запросов «РЖД жалоба» уменьшилось на 15%.

Сокращение количества жалоб эксперты относят к изменениям в самой РЖД. Так, с 2016 года в билетах начали отмечать наличие либо отсутствие кондиционеров, а проводники в зимний период перестали «перетапливать» вагоны. В последнее время число жалоб по поводу температурных неудобств значительно снизилось.

Также продолжается принятие мер по запрету курения в вагонах. В прошлом году РЖД получила примерно 500 обращений по этому поводу. При этом 70% клиентов выражали компании благодарности, и только 10% просили снять запрет на курение. Согласно статистическим данным, в 2017 году количество обращений с просьбами разрешить курение уменьшается.

Решаются вопросы и по поводу реализации спиртных напитков в составах дальнего следования. Сегодня есть проблема получения лицензий на данный вид торговли, поскольку разрешения выдаются региональными регулирующими структурами. В планах РЖД заняться перерегистрацией поездов и техническим решением этой проблемы.

По мнению экспертов, новое руководство РЖД кардинально поменяло отношение к пассажирам и стремится создать для них комфортные условия. За относительно короткий период новая администрация сумела внести изменения в саму структуру РЖД и сделать путешествие на поездах значительно удобнее, при этом не повышая цены на услуги. По информации «Яндекса», количество благодарностей в адрес компании продолжает увеличиваться. Например, в этом году пользователями написано на 20% больше таких писем, чем в прошлом.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48