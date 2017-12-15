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Жители России смогут платить за тепло по личному счету

15 декабря 2017, 16:54
В России собственники жилья получат возможность платить за услуги теплоснабжения на основании данных личных приборов учета.

Ранее в законодательстве не было такого норматива, а все расчеты велись на основании показателей общедомовых приборов учета, пишут Dni.ru. Министерство строительства РФ уже подготовило поправки в акты о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. В итоге граждане страны должны будут платить только за реально потребленное тепло, а также за затраты на обогрев подъезда.

Эксперты уже подсчитали, что такой вариант позволит значительно сэкономить деньги. Проблема может остаться в старых домах: в них счетчик придется ставить на каждый стояк в квартире.

Сейчас все поправки, который подготовил Минстрой, проходят общественное обсуждение.

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