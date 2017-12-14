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В Башкирии три сельских депутата лишились своих полномочий

14 декабря 2017, 10:45
Причиной стало непредоставление сведений о доходах.

Трое депутатов Шабагишского сельсовета Куюргазинского района не представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также те же данные своих супругов и несовершеннолетних детей за 2016 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Указанное нарушение является основанием для лишения статуса депутата. Прокуратура потребовала от Совета сельского поселения рассмотреть вопрос о прекращении полномочий народных избранников. Совет требование прокуратуры удовлетворил, депутаты лишились своих должностей.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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