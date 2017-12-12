Госдума проведет парламентские слушания по вопросам цифровой экономики

Спикер Госдумы пригласил всех заинтересованных сторон к участию во встрече с законодателями. Эта встреча, по его мнению, может пройти в ближайшее время. Также Володин считает, что правильным было бы провести эту встречу в январе или феврале 2018 года. Парламентские слушания должны пройти с участием представителей банковской сферы, бизнесменов и экспертов.