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В Уфе 60-летняя пенсионерка зарезала свою подругу

8 декабря 2017, 10:58
Возбуждено уголовное дело.

60-летнюю пенсионерку из Уфы подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ей уже предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ по РБ. ЧП произошло накануне вечером.

По версии следствия, две пенсионерки проводили время за распитием спиртного. Внезапно возникла ссора, из-за которой 60-летняя хозяйка квартиры ударила свою подругу ножом в грудь. Потерпевшая от ран скончалась на месте.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося.

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