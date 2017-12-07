Володин обратился с призывом к жителям России поддержать Путина

На вопрос о том, можно ли спрогнозировать победу главы государства на предстоящих выборах в 2018 году, председатель нижней палаты парламента ответил, что нельзя быть самоуспокоенным. По его мнению, только поддержка населения и высокий уровень гражданской активности дадут Путину дополнительные возможности для эффективного решения стоящих перед Россией задач.