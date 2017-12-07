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Володин обратился с призывом к жителям России поддержать Путина

7 декабря 2017, 15:53
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, поддержка со стороны всех слоев населения предоставит президенту России Владимиру Путину новые возможности для решения стоящих перед страной задач.

Как пишет издание Dni.ru, об этом он заявил в разговоре с журналистами.

На вопрос о том, можно ли спрогнозировать победу главы государства на предстоящих выборах в 2018 году, председатель нижней палаты парламента ответил, что нельзя быть самоуспокоенным. По его мнению, только поддержка населения и высокий уровень гражданской активности дадут Путину дополнительные возможности для эффективного решения стоящих перед Россией задач.

Володин подчеркнул, что этот вопрос не может быть решенным заранее, и всем важно оказать поддержку кандидату. Также он добавил, что многое зависит от каждого гражданина, вне зависимости от его должности и социального положения.

Ранее, давая комментарии по этому же вопросу, председатель нижней палаты отмечал, что решение Путина об участии в выборах дает уверенность в завтрашнем дне. Володин считает, что президент своими делами и служением государству доказал, что многое может быть сделано.

По утверждению спикера Госдумы, за период президентства Путина страна достигла больших успехов. В частности, он напомнил о решении проблем семьи и демографии. А без этого, подчеркнул Володин, у страны нет будущего. Цель президента пойти на следующий срок дает надежду и уверенность, что Россия будет развиваться, подчеркнул он.

Напомним, российский лидер Владимир Путин сообщил о своем участии в выборах 2018 года на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде в среду, 6 декабря. Это был его ответ на вопрос одного из рабочих предприятия.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в день четвертой годовщины воссоединения Крыма и России. В случае победы Путин будет главой государства еще в течение шести лет, до 2024 года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Политика
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