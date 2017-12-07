Володин обратился с призывом к жителям России поддержать Путина

На вопрос о том, можно ли спрогнозировать победу главы государства на предстоящих выборах в 2018 году, председатель нижней палаты парламента ответил, что нельзя быть самоуспокоенным. По его мнению, только поддержка населения и высокий уровень гражданской активности дадут Путину дополнительные возможности для эффективного решения стоящих перед Россией задач.
Володин подчеркнул, что этот вопрос не может быть решенным заранее, и всем важно оказать поддержку кандидату. Также он добавил, что многое зависит от каждого гражданина, вне зависимости от его должности и социального положения.
Ранее, давая комментарии по этому же вопросу, председатель нижней палаты отмечал, что решение Путина об участии в выборах дает уверенность в завтрашнем дне. Володин считает, что президент своими делами и служением государству доказал, что многое может быть сделано.
По утверждению спикера Госдумы, за период президентства Путина страна достигла больших успехов. В частности, он напомнил о решении проблем семьи и демографии. А без этого, подчеркнул Володин, у страны нет будущего. Цель президента пойти на следующий срок дает надежду и уверенность, что Россия будет развиваться, подчеркнул он.
Напомним, российский лидер Владимир Путин сообщил о своем участии в выборах 2018 года на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде в среду, 6 декабря. Это был его ответ на вопрос одного из рабочих предприятия.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в день четвертой годовщины воссоединения Крыма и России. В случае победы Путин будет главой государства еще в течение шести лет, до 2024 года.