В России наблюдается эпидемия смертельных инфекций

В январе-октябре текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, заболеваемость свинкой выросла в пять раз и составила 2,70 на 100 тысяч населения. В прошлом году этот показатель равнялся 0,54. Всего зарегистрировано 3948 заболевших, среди них дети до 17 лет 1877 человек. В прошлом году эти цифры составляли 788 и 455 случаев соответственно.