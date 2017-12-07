Деловая и общественная среда благоприятствуют женскому предпринимательству

Гузелия Имаева, генеральный директор Аналитического центра НАФИ: «Сегодня Индекс женской предпринимательской активности WBI – ключевой показатель качества среды для женского предпринимательства в стране. Уникальность Индекса заключается в его комплексности – в нем учитываются как внешние факторы, влияющие на развитие бизнеса (финансовая доступность, образовательная инфраструктура и др.), так и внутренние, субъективные факторы (как женщина воспринимает свои личные качества, как влияет общественное мнение). По итогам 4-ой волны исследования мы наблюдаем положительные изменения практически по всем компонентам. Серьезно меняется в лучшую сторону отношение общества к женщине в бизнесе, однако все еще требуется серьезная работа по совершенствованию инфраструктуры для развития бизнеса».