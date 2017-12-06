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В Уфу приехал генсек комитета Международных детских игр Ричард Смит

6 декабря 2017, 12:21
В Уфу с рабочим визитом прибыл генсек комитета Международных детских игр Ричард Смит. Он пробудет в городе неделю.

Как сообщается пресс-служба администрации города, господин Смит проинспектирует готовность объектов к соревнованиям, обсудит организационные вопросы на совещаниях с рабочей группой, встретится с мэром Уфы Иреком Ялаловым.

Напомним, Международные летние детские игры пройдут в Уфе в 2019 году. Ожидается, что в них примут участие более 1,5 тысячи спортсменов со всего мира, в частности, команды городов России, Западной Европы, США, Канады, Китая, Южной Кореи, Японии и др.

В 2013 году в Уфе прошли Международные зимние детские игры. На них съехались команды из 60 городов 20 стран мира. Соревнования посетили более 25 тысяч зрителей.

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#Новости#Спорт#Наталья Кузнецова
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