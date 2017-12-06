В Уфу приехал генсек комитета Международных детских игр Ричард Смит

Напомним, Международные летние детские игры пройдут в Уфе в 2019 году. Ожидается, что в них примут участие более 1,5 тысячи спортсменов со всего мира, в частности, команды городов России, Западной Европы, США, Канады, Китая, Южной Кореи, Японии и др.