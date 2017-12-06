В Уфе оштрафовали известного американского тренера Брайана Трейси

Буквально через несколько дней после Пьюселика оштрафовали Аллана Клейханса, который также выступал в Уфе с образовательной лекцией. Суд признал лектора виновным в незаконной трудовой деятельности и назначил ему максимальный штраф в размере 5 тысяч рублей, однако выдворять его из страны никто не стал.