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В Уфе оштрафовали известного американского тренера Брайана Трейси

6 декабря 2017, 10:07
Это уже третий случай, когда известного бизнесмена штрафуют за нарушение трудового законодательства в Уфе.

На нарушении трудового законодательства теперь попался известный американский писатель, автор более 70 книг по лидерству и саморазвитию Брайан Трейси. В Уфе накануне 73-летний мотивационный спикер проводил семинар «Стратегия прорыва», на который пришли около сотни человек, сообщает ГТРК Башкортостан.

Выяснилось, что мероприятие, организованное командой MalikSpace, было организовано с некоторыми миграционными нарушениями. Американскому спикеру пришлось заплатить 2 000 рублей и пройти процедуру снятия отпечатков пальцев.

Напомним, что в середине ноября в Уфе привлекли к административной ответственности основателя НЛП-практик Френка Пьюселика, который работал на территории РФ без разрешения.

Буквально через несколько дней после Пьюселика оштрафовали Аллана Клейханса, который также выступал в Уфе с образовательной лекцией. Суд признал лектора виновным в незаконной трудовой деятельности и назначил ему максимальный штраф в размере 5 тысяч рублей, однако выдворять его из страны никто не стал.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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